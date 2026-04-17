العقوري: نعمل على دعم الاستثمار والقطاعات الحيوية

في إطار دعم قطاع الأعمال وتشجيع الشراكات الدولية وفتح آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة عبد الحميد الزواوي، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وخلال اللقاء، رحّب يوسف العقوري برئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدًا حرص لجنة الشؤون الخارجية على دعم قطاع الأعمال وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات القطاع النفطي.

وشدد العقوري على أن ليبيا تمتلك موارد اقتصادية واعدة يمكن استثمارها بشكل فعّال لتحقيق التنمية والازدهار، مؤكدًا أهمية ربط السياسات الخارجية بالمصالح الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، قدّم عبد الحميد الزواوي عرضًا موجزًا حول مجالات عمل شركة إعمار ليبيا القابضة، مستعرضًا أبرز أنشطتها وشراكاتها الدولية في عدد من القطاعات.

وتناول اللقاء بحث عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الزراعة والصيد البحري والصناعة، باعتبارها مجالات حيوية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنوع الإنتاجي.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر بين مؤسسات صنع القرار وقطاع الأعمال، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم الاقتصاد الليبي خلال المرحلة المقبلة.

مشاركة ليبية في اجتماع التنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي ربيعة أبو راص في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في مدينة اسطنبول يوم الجمعة 17 ابريل 2026.

وجاءت هذه المشاركة خلال أعمال الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني الدولي في هذا المجال.

وتضمن جدول الأعمال اعتماد المحاضر الموجزة للدورة السابقة التي عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى بحث آليات بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام يقوم على تعزيز دور البرلمانات في مواجهة السياسات الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، والعمل على الحد من التهرب الضريبي الذي تمارسه بعض الشركات.

وشهد الاجتماع كذلك اعتماد مجموعة من التعديلات وإدراجها ضمن مخرجات اللجنة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز دور البرلمانات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودعم مسارات التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.