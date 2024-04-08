العقيلي يطلع على سير العمل في مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية

اطلع وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل ناصر العقيلي، خلال زيارته مقر مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية، على تنفيذ الخطة التشغيلية للمركز خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقدم مدير عام المركز فتحي الحباسي، لمحة عامة على تطورات العمل في الفترة الأخيرة، والجهود التي بذلها فريق العمل، كما قام مدراء الإدارات بتوضيح أحدث أعمال الإدارات الفنية الهادفة لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والوصول إلى أفضل المخرجات.

و في مستهل الاجتماع قدَّم وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل رؤيته لتطوير عمل المركز والتعرف على التحديات والصعوبات، بهدف التغلب عليها وتحقيق أهداف الوزارة في ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي وتحقيق أفضل النتائج. ـ