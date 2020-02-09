العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري.. محاور لقاء «عماري زايد» بالسفير التركي

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الأحد، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات أكسن.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، يأتي لبحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري ونتائج اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية في مدينة جنيف السويسرية، وكذلك الحوار الاقتصادي والسياسي.

وشكر د. عماري، تركيا على موقفها المبدئي والتزامها المتجدد بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني لحماية المدنيين وحماية العاصمة ومؤسساتها وأهمية التنسيق المستمر خلال المرحلة القادمة.

وخلال اللقاء تم عرض الوضع الميداني وتناول التحشيدات العسكرية المستمرة من طرف العدو، والتي تُعطي رسالة واضحة أنه غير مهتم بنتائج برلين والمسارات التي ترعاها البعثة، وأنه يتبادل الأدوار مع الدول الداعمة له لمواصلة عمليته العسكرية من جديد، حيث أكد د. عماري أن موقف حكومة الوفاق الوطني أكثر صلابة الآن وأقدر على دحر العدوان، وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وفق قوله.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق تملك الإحصائيات التي تثبت أنها تتعامل مع كل الليبيين بشكل عادل من حيث إنفاق الميزانيات، وشعارها هو الاستخدام الأمثل للموارد بدلا من شعار التوزيع العادل للثروة الذي تعتبره مدخلا للاستيلاء على ثروات الدولة الليبية، واستخدامها لسد العجز الذي تسبب فيه حفتر والحكومة الموازية.

كما عبر د. عماري عن عدم تفاؤله بنجاح أي جهود سياسية طالما حفتر موجود في المشهد، فهو وممثلوه لا يؤمنون بالحل السياسي ابتداء، ومشاركتهم في اللقاءات الدولية هي لكسب الوقت لا أكثر.

من جهته أكد السفير التركي على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني والتزامها بالتعاون مع حكومة الوفاق لحماية المؤسسات والمدنيين، والتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق في المحافل الدولية لتحقيق مطالبها وتثبيت وقف إطلاق النار وسحب المعتدي لقواته.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أوضاع الطلبة الليبيين الدارسين في تركيا، وتسهيل إجراءاتهم والعمل المشترك لتنسيق البرامج الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين في تركيا.