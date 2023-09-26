العمل على مسح اجتماعي لأسر المتوفّين جرّاء كارثة الفيضانات

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية | نُشر: الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 15:17 | آخر تحديث: 26 سبتمبر 2023 - 18:02 نُشر: الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 15:17
ليبيا
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية
العمل على مسح اجتماعي لأسر المتوفّين جرّاء كارثة الفيضانات

التقت وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني ” اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين “محمود الهري”؛ بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تقديم المساعدة والخدمات الضرورية في الأزمة الحالية بمدن الجبل الأخضر، والتعاون في مجالات العلاج الطبيعي للمصابين.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أكّدت الوزيرة على أهمية تبادل البيانات والمعلومات، والتعاون في إجراء مسح اجتماعي شامل لأسر المتوفين.

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين؛ جراء الإعصار الذي لحق بالمنطقة الشرقية مطلع سبتمبر الجاري.

آخر تحديث: 26 سبتمبر 2023 - 18:02
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