منظومة إلكترونية جديدة لضبط «الإفادات الطبية» وتنظيم سوق العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا مع وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في إطار تنظيم سوق العمل بالقطاع الصحي، وتطوير الإجراءات المرتبطة بالعمالة الوافدة داخل ليبيا.

وجرى اللقاء في العاصمة طرابلس بتاريخ 2 أغسطس 2026، حيث ناقش الوزيران استكمال الإجراءات الخاصة بالتحاليل الطبية المطلوبة للعمالة الوافدة، بما يضمن تنظيم دخولها ومتابعة أوضاعها الصحية وفق الأنظمة المعتمدة.

وأكد الجانبان أهمية تنفيذ الربط الإلكتروني للإفادات الطبية بين الجهات المختصة، بهدف التحقق الفوري من صحة البيانات وتبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بما يساهم في تسريع إجراءات إصدار وتجديد أذونات العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز الرقابة على الإفادات الطبية، والحد من استخدام المستندات غير المعتمدة، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تدعم الشفافية وتضمن دقة الإجراءات المتبعة.

واتفق وزير العمل والتأهيل ووزير الصحة على مواصلة التنسيق الفني بين الوزارتين لاستكمال مشروع الربط الإلكتروني، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية ويدعم مسار التحول الرقمي في الخدمات العامة داخل ليبيا.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي نحو تطوير الإدارة الرقمية وتحسين كفاءة الإجراءات، خاصة في الملفات المرتبطة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة، إذ يساهم الربط بين الجهات الحكومية في تسريع المعاملات وتعزيز الرقابة وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.