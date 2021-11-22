الغادريان: الدبيبة الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنّ المترشح للانتخابات الرئاسية عبدالحميد الدبيبة، هو المرشح الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات بحسب استطلاعات الرأي التي أجريت في أغسطس الماضي.

واوضحت الصحيفة أنّ الدبيبة دشّن 372 مشروع اقتصادي وبنية تحتية في جميع أنحاء البلاد، ضمن برنامج “عودة الحياة”.

ورجّحت الصحيفة قيام بعض الأطراف بالطّعن في ترشح الدبيبة لمخالفته المادة 12 من قانون الانتخابات، التي تلزم المترشحين بالتنحي عن المناصب العامة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أنّه من المتوقع أن ينسحب العديد من المترشحين في وقت قريب من يوم الاقتراع، وعقد صفقات تجعلهم يكسبون في وقت لاحق مناصب عامة.