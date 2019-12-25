الغارديان: مئات المرتزقة السودانيين التحقوا بقوات حفتر مؤخراً

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن انضمام مئات “المرتزقة السوادنيين” إلى القتال في صفوف قوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وفي تقرير لها الثلاثاء، ذكرت الصحيفة أن موجة جديدة من المرتزقة القادمين من السودان يقاتلون في ليبيا، ما يعمق المخاوف من أن الصراع في الدولة الواقعة شمالي إفريقيا تحوَّل إلى حرب دولية مستعصية قد تزعزع استقرار المنطقة أكثر، بحسب الصحيفة.

ونقلت “الغارديان” عن قادة لمجموعتين من المقاتلين السودانيين في ليبيا قولهم، إنهم استقبلوا مئات المرتزقة الجدد في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن كلا المجموعتين كانتا تقاتلان في صفوف القوات التي يقودها خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

وقال أحد أولئك القادة، وهو متمركز في جنوبي ليبيا للصحيفة:

العديد من الشبان يأتون… حتى إننا لا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

وفيما يتعلق بعدد السودانيين الذي يقاتلون في ليبيا، قال القادة للصحيفة، إن 3 آلاف مرتزق سوداني على الأقل في ليبيا الآن، وهذا العدد أكبر بكثير من تقديرات سابقة.

وأشار قادة المرتزقة السودانيين إن موجة المقاتلين الجدد تضمنت العديد ممّن قاتل ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال أحدهم للـ”غارديان”:

أعرف أننا مرتزقة ولا نقاتل بشرف وكرامة… لكن هذا أمر مؤقت، سنعود إلى وطننا بعد انتهاء مهمتنا هنا.

هذا ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية، وفقاً للصحيفة.

يأتي ذلك في حين قالت الأمم المتحدة، في وقت سابق الشهر الجاري، إن تدخُّل مقاتلين من السودان في ليبيا يمثل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وكشفت لجنة أممية من الخبراء في تقرير من 376 صفحة لمجلس الأمن عن أن وجود السودانيين أصبح ملاحَظاً أكثر في 2019، وقد يؤدي إلى عدم الاستقرار.