الغذاء والدواء الأمريكية.. «مشكلة خطيرة» تواجه أمريكا بسبب كورونا

قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم الاثنين، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا “مشكلة خطيرة” تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف هان، وهو عضو من فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة في الولايات المتحدة لوقف تفشي فيروس كورونا الكبير، بحسب “سي.إن.إن” الأمريكية.

ودعا فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19″ الأمريكي (CDC)، وسلطات بلاده والمواطنين الأمريكيين إلى التحرك بسرعة “لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي وقت سابق رد هان بقوله: “إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الحصول على لقاح كورونا”، على خليفة مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اللقاحات ضد الوباء ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.