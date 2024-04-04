الغرفة الأمنية المشتركة تستلم منفذ رأس إجدير

استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة الأركان العامة.

وبناء على تكليف وزير الداخلية المكلف، فقد استلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية المنفذ بالكامل من أجل تنظيمه ووضع الترتيبات تمهيداً لإعادة فتحه.

هذا وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة عمل مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقة الحدودية رأس إجدير، وذلك خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش.

وقدم النمروش موقفا حول الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية، مؤكدا أن الأوضاع مستقرة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به، ومع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن أعمال الصيانة وتنفيذ عدد من المباني الإدارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

استلمت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من السيد وزير الداخلية المكلف اليوم الخميس منفذ رأس اجدير الحدودي من رئاسة… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الخميس، ٤ أبريل ٢٠٢٤