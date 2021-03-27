الغرفة الأمنية ببنغازي تقبض على ابنة «حنان البرعصي»

قال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد”باسط بوغريس، إنهم قبضوا على ابنة المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي، ولم يخطفوها.

وأضاف بوغريس في مؤتمر صحفي، أن بنغازي آمنة، وأن وما حدث منذ يومين بشأن ابنة حنان البرعصي ليس خطفا، وأنه قبض في وسط النهار بإذن النيابة، وفق قوله.

من جانبه قال رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي، في المؤتمر نفسه، إن ابنة حنان قبض عليها وهي تهدد أحد المواطنين في شارع عشرين حاملة سلاح “وهو في حد ذاته جريمة.

يأتي ذلك في حين، أعربت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، عن قلقها البالغ لخطف مسلحين ببنغازي حنين العبدلي ابنة المحامية حنان البرعصي “بعد مطالبتها بالعدالة من أجل والدتها التي اغتيلت في نوفمبر العام الماضي ببنغازي”.

وطالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية بالتأكد من سلامتها وإطلاق سراحها بشكل فوري.

من جهتها أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية أن ابنة البرعصي اختطفت بعد ساعات من ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها بفيسبوك، ذكرت خلاله متورطين في قضية مقتل والدتها.