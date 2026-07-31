الغرياني: إغلاق الطرق والاعتداء على المؤسسات «حرام»

قال مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني إن ما يفعله “المخربون من قفل الطرق والاعتداء على المؤسسات حرام، والانضمام لهم لا يجوز، وهو من الحرابة”، متسائلًا: “فأين الداخلية؟”، داعيًا إلى تطبيق القانون على المتورطين في أعمال التخريب.

وأضاف الغرياني، في تصريحات نشرتها دار الإفتاء الليبية، أن الحكومة إذا كانت تعلم أسباب الاحتقان الشعبي، فإن عليها “علاجها الحقيقي لا المسكنات”، داعيًا إلى الاستماع إلى من وصفهم بالناصحين.

وأشار مفتي عام ليبيا إلى أن “ما يفعله بعض المخربين الغافلين يُدار من بعض المؤسسات بالخارج”، معتبرًا أن اللوم يقع أيضًا على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بسبب عدم تفعيل القانون بحق المخربين.

وأكد الغرياني أن “الاحتجاجات السلمية واجبة”، موضحًا أنها تهدف إلى المطالبة بالدستور، وإنهاء جميع المراحل الانتقالية، والقضاء على الفساد، مضيفًا: “أما الفوضى والحرابة فلا يقبلها أحد أبدًا”.

كما دعا إلى المشاركة الواسعة في الاحتجاجات السلمية، قائلًا إن “المشاركة في الاحتجاجات السلمية مطلوبة بالخروج بالآلاف، بإنهاء كل مظاهر الفساد”.

وأضاف أن الحكومة “تدعم خصومها بسياسات خاطئة لعدم سماعها للناصحين”، معتبرًا أن من أسباب تكرار الأزمات واستمرارها عدم استماعها إلى النصائح.

وأوضح الغرياني أن وصول الحكومة إلى حالة الاستياء الشعبي والتذمر يعود إلى سببين، أولهما “عدم ترتيبها للأولويات بتقديمها للمرفهات على المهمات”، مشددًا على أن “العزة بيد الله وحده، وكل مسؤول عليه أن يفرق بين المداهنة والمداراة”.

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