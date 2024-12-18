الغريفة وسرت تتعرّضان لأضرار جسيمة نتيجة السيول

تعرض مستشفى الغريفة القروي (الغريفة- وادي الحياة) لأضرار جسيمة نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، مما أدى إلى غرق مرافقه وتوقف جميع خدماته بشكل كامل.

كما غرقت “عدد من شوارع مدينة سرت نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار”.

● غرق عدد من شوارع مدينة سرت نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار. ⛈ تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤

● اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024. تعرض مستشفى الغريفة القروي (الغريفة -وادي الحياة) إلى أضرار جسيمة نتيجة السيول… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الأربعاء، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤

هذا كان توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان “تبقى الأجواء شتوية وباردة تصحبها امطار متفرقة من حين لأخر هذا اليوم على (مناطق غرب ووسط البلاد).

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، “تكون فرصة هطول امطار متوسطة إلى غزيرة احياناً على المناطق (من شرق مصراتة وجنوبها–تاورغا حتى سرت)ومناطق الجنوب الغربي (سبها وماجاورها–اوباري-مرزق- الجفرة- زلة-الفقها–الهروج) يصحبها خلايا رعدية مما تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية، عليه أخذ الحيطة والحذر”.

وبحسب الأرصاد، “تكون فرصة سقوط أمطار خفيفة من آخر مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى مع فرصة افضل على مناطق الخليج تصحبها أحيانا خلايا رعدية، و تنقشع السحب الماطرة تدريجيا من مساء اليوم على اغلب مناطق غرب البلاد ويشمل يوم الجمعة مناطق الشمال الشرقى، لتستقر الاجواء مؤقتا”.