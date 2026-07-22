الغوج: تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الجاهزية أولوية للقطاع

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج سلسلة من الاجتماعات الفنية لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة المختبرات، وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والإسعاف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الليبية.

وناقش الاجتماع الأول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع إنشاء المختبر المركزي لخدمات الرعاية الصحية الأولية، الذي سيخصص لاستقبال العينات المحالة من وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المجمعة.

ويهدف المختبر إلى إجراء الفحوصات المخبرية المعتمدة وفق إجراءات العمل القياسية ومعايير الجودة والسلامة، إضافة إلى إصدار النتائج عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية ودعم اتخاذ القرار الطبي.

كما ترأس وزير الصحة الاجتماع الثاني مع اللجنة المختصة بوضع آلية إنشاء المختبر المرجعي لتحاليل الأدوية والمنتجات الصيدلانية، حيث جرى بحث الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمشروع.

ويأتي إنشاء المختبر المرجعي ضمن جهود تعزيز منظومة الرقابة الدوائية، وضمان جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصيدلانية المتداولة داخل ليبيا.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور محمد الغوج اجتماعًا ثالثًا ضم مدير الغرفة المركزية، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة.

وبحث الاجتماع آليات سير العمل بين غرف العمليات، وآخر التطورات المتعلقة بالتنسيق الميداني، إضافة إلى تقييم مستوى الاستجابة ومتابعة جاهزية الفرق المختصة وآليات تقديم الخدمات الصحية.

وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.