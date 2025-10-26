الغوج يفتتح المؤتمر الليبي الدولي الثاني للصيدلة في طرابلس

افتتح وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، السبت 25 أكتوبر 2025، فعاليات المؤتمر الليبي الدولي الثاني للصيدلة والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه إدارة الصيدلة ومكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية من داخل ليبيا وخارجها.

وأكد الدكتور الغوج، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يُجسّد رؤية وزارة الصحة في تطوير قطاع الصيدلة وتعزيز دوره المحوري في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بـ التحول الرقمي في إدارة الصيدلة من خلال إنشاء منظومات إلكترونية متكاملة تُمكّن من متابعة حركة الدواء من المصدر إلى المريض، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد الدوائية.

وشدّد الغوج على أهمية رفع كفاءة العاملين في المجال الصيدلاني ودعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن تطوير الصيدلة هو تطوير للصحة العامة، وأن الوزارة ماضية في بناء نظام دوائي حديث ومستدام قائم على المهنية والمسؤولية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد جلسات علمية ومحاضرات نوعية تناولت أحدث التطورات في الصيدلة السريرية والبحث الدوائي وإدارة الخدمات الصيدلانية، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب الذي جمع أكبر الشركات الدوائية والمستلزمات الطبية في منصة تفاعلية للتبادل المعرفي والابتكار، تعكس تطلعات قطاع الصحة نحو التميّز والتحديث.

الغوج يبحث تعزيز الخدمات الصحية في جنزور ورفع كفاءتها التشغيلية

أجرى وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، السبت 25 أكتوبر 2025، زيارة ميدانية إلى مستشفى جنزور العام والقاطع (ب) “زاوية عمورة”، حيث عقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى وإدارة الخدمات الصحية جنزور، بحضور مديري إدارات التفتيش والمتابعة، والشؤون الطبية، والخدمات الصحية بالمناطق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها التشغيلية، والعمل على تشغيل المرافق الصحية بكامل طاقتها الاستيعابية على مدار 24 ساعة، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المناطق وتخفيف الضغط على المراكز والمستشفيات داخل العاصمة طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل بالمرافق الصحية في جنزور والتحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث آليات توزيع الخدمات وتطوير الأداء الميداني بما يعزز جاهزية القطاع الصحي ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.