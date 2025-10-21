الغوج يناقش تحسين أوضاع المرضى بمستشفى «أبوسة»

أجرى وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام الوزير بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، زيارة تفقدية إلى مستشفى أبوسة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر، بهدف الاطلاع على سير العمل في المستشفى والوقوف على احتياجات الأقسام الطبية والإدارية.

وخلال الزيارة، قام الدكتور الغوج بجولة في الأقسام الجديدة بالمستشفى، بما في ذلك قسم الإيواء والعناية الفائقة، وقسم المناظير، وقسم العمليات الجراحية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، قسم الأشعة والمختبر.

كما ناقش مع إدارة المستشفى عددًا من الملفات الهامة، أبرزها تحسين أوضاع المرضى من فئات المهاجرين والحالات المحالة من الجهات الأمنية والقضائية، وتطوير نظام الحوافز للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى ضرورة استجلاب كوادر طبية ذات كفاءة عالية.

وفي إطار تعزيز خدمات المستشفى وتقليل إحالة الحالات للعلاج بالخارج، تم استعراض خطة تجهيز قسم المناظير الجراحية وقسم الأشعة بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفى.