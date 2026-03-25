الغويل: توريد «الدولار واليورو» يخفف الضغوط على السوق المحلية

رحّب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، بقرار استئناف توريد العملات الأجنبية النقدية، واعتبر هذه الخطوة داعمة للمعروض في السوق المحلية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الغويل في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن توريد الدولار الأمريكي واليورو سيقلل الضغوط على سوق النقد الأجنبي، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دوره في الحد من تقلبات الأسعار.

وأشار إلى أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بضمان تنفيذ عمليات التوريد والتوزيع وفق ضوابط شفافة وعادلة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين ويمنع أي ممارسات احتكارية أو تمييزية قد تؤثر على توازن السوق.

وشدد الغويل على أن المجلس لن يسمح باستغلال هذه الخطوة في المضاربة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا تطبيق رقابة صارمة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق.

كما لفت إلى أن خفض تكاليف استخدام وسائل الدفع الدولية والعمولات المصرفية يُعد عاملًا مهمًا في تقليل الأعباء على المستهلكين والحد من استنزاف العملة الصعبة، بما يعزز كفاءة وشفافية المعاملات المالية.

وأضاف أن المجلس سيواصل التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان حسن تنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وفي ختام تصريحه، جدد الغويل التأكيد على التزام المجلس بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وصون حقوق المستهلك، والعمل على تعزيز الاستقرار في السوق المحلية.