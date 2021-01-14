الفلبين.. اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في البلاد

قالت وزارة الصحة في الفلبين، إنه تم اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت الوزارة، اليوم الخميس، على موقعها في الإنترنت: “بعد تعزيز المراقبة البيولوجية، والرقابة على حدود الفلبين، تؤكد وزارة الصحة رسميا اكتشاف B1.1.7 SARS-CoV-2 (السلالة البريطانية من فيروس كورونا) في البلاد”.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة، لدى مواطن فلبيني قدم من الإمارات العربية يوم 7 يناير. وبعد وصوله تم وضع هذا المواطن في الحجر الصحي. ويجري في الوقت الراهن، تحليل العينات المأخوذة منه، بشكل دقيق.

بشكل إجمالي تم حتى اليوم، اكتشاف 492700 حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد في الفلبين، وتعافى من المرض 458523 شخصا، وتوفي بسببه 9699 مريضا. وفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم”.