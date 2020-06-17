الفنانة رجاء الجداوي مازالت في العناية وتعاني من مشاكل في التنفس

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، ما زالت على “جهاز CPAP”، داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية.

وكتبت “أميرة” عبر حسابها على فيسبوك: “مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعولها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض”.

واكتشفت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.