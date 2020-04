الفيتامين الذي يشفي الالتهاب الرئوي في 3 ساعات

الفيتامين C يمكن أن يصنع المعجزات. [إنترنت]

الالتهاب الرئوي هو من بين الأسباب الأولى للوفيات في العالم، فهو يقتل مع الإنفلونزا ملايين الأشخاص كل سنة.

ينصح الطب التقليدي الناس أن يأخذوا لقاحاً مضاداً للإنفلونزا من أجل “الوقاية”.

ولكن المشكلة أن هذا اللقاح لا يعمل! اللقاحات المضادة للإنفلونزا تضعف جهاز المناعة وخصوصاً عندما نعلم أنها تحتوي على مكونات سامة مثل الزئبق والألمنيوم والفومالدهايد.

يعالج الأطباء الحالات الخطرة من التهاب الرئة الفيروسي عن طريق المضادات الحيوية، مع أنها غير فعالة نهائياً في محاربة الفيروسات. ولكن، لحسن الحظ، أن هناك علاجاً طبيعياً يستعمله الطب البديل ويتجاهله الطب التقليدي منذ عشرات السنين.

منذ الأربعينات من القرن الماضي، أثبت الدكتور Frederick Klenner، وكذلك العديد من الأطباء الآخرين، أن أكثر من 30 مرضاً يمكن شفائها عن طريق أخذ كميات عالية من الفيتامين C.

اسألوا أي طبيب وسيخبركم أن المضادات الحيوية لن تساعدكم إذا كنتم مصابين بعدوى فيروسية. ولكن حتى إذا كان مصدر مرضكم إصابة بكتيرية، فالفيتامين C يمكن أن يصنع المعجزات بدون أن يقضي على الفلورا المعوية أو يعرّض جهازكم المناعي للخطر.

شرح الدكتور Dr Andrew Saul , Ph.D، في خلال مقابلة، الطريقة التي شفي بها من إصابته بالالتهاب الرئوي في خلال 3 ساعات عن طريق الفيتامين C. الدكتور Andrew Saul هو مؤلف كتاب “Fire Your Doctor and Doctor Yourself” ولديه موقع يحمل نفس الاسم.

الجرعة التي استخدمها الدكتور سول على نفسه كانت عالية. لكن التهابه الرئوي شفي في ثلاث ساعات. الالتهاب الرئوي هو ثامن مرض مميت عالمياً. قسم كبير من الاحصائيات السنوية الخاطئة عن الوفيات بالانفلونزا ناتجة عن مضاعفاتها التي تؤدي إلى التهاب الرئة.

حالة أخرى مدهشة نالت شهرة أكبر، هي حالة آلان سميث من نيوزيلنده، الذي استخدم الفيتامين C كعلاج منذ بضعة سنوات. حالته كانت خطيرة جداً، مع التهاب رئوي مضاعف ولوكيميا، لدرجة أن المستشفى كان سينزع عنه الأجهزة ويتركه يموت، عندما تدخلت عائلته وأصرّت على استخدام كمية ضخمة من فيتامين C عن طريق الحقن. وخرج آلان من المستشفى سليماً معافى بعد بضعة أيام.

منذ الأربعينات من القرن الماضي، قام الدكتور Frederick Klenner وكذلك أطباء عديدون غيره بمعالجة وشفاء أكثر من 30 مرضاً (بما فيها الالتهاب الرئوي) بسهولة عن طريق أخذ كميات كافية من فيتامين C.

يؤكد الدكتور كلينر أنه “عندما تُستخدم جرعات ملائمة من الفيتامين C، من الممكن القضاء على كل الفيروسات. لا تتوقعوا السيطرة على فيروس باستخدام جرعات من 100 إلى 400 ملغ”.

وهو يضيف أيضاً :”بعض الأطباء يفضلون أن يروا مرضاهم يموتون على أن يستخدموا الفيتامين C لأنهم يعتقدون أنه مجرد فيتامين بسيط”.

