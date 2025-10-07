الفيفا يُؤهّل الليبي أسامة الشريمي للعب مع النادي الإفريقي التونسي

أصدرت غرفة وضع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارها الرسمي بتأهيل اللاعب الليبي أسامة مختار محمد الشريمي للانضمام إلى صفوف النادي الإفريقي التونسي، مع تنفيذ القرار بشكل فوري، ما يعني أحقية اللاعب في المشاركة مع فريقه الجديد بداية من الجولة المقبلة في الدوري التونسي الممتاز.

وجاء في منطوق القرار الصادر عن القاضي المنفرد لغرفة وضع اللاعبين أن طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم لتسجيل اللاعب في النظام الدولي (TMS) قد تم قبوله رسمياً، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يمس بأي إجراءات أو نزاعات تعاقدية محتملة بين اللاعب ونادي السويحلي الليبي، إذ تبقى تلك المسائل من اختصاص الهيئة القضائية المختصة بالفيفا.

وأشار القرار إلى أن الأطراف المعنية ” سواء الاتحاد التونسي ” أو ” النادي السابق للاعب “، تملك مهلة عشرة أيام تقويمية من تاريخ الإخطار بالقرار لطلب حيثياته كتابياً عبر نظام إدارة الانتقالات، وإلا يصبح القرار نهائياً وملزماً وغير قابل للاستئناف.

بهذا القرار، يُطوى أحد الملفات المثيرة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث شهد انتقال أسامة الشريمي من ناديه السابق إلى الإفريقي جدلاً واسعاً بسبب خلافات تعاقدية.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة، حيث يعوّل الجهاز الفني للنادي الإفريقي على قدراته لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد تألقه في تجربته السابقة بالدوري الليبي ومنتخب ليبيا.

ويُعد الشريمي من أبرز المواهب الليبية الصاعدة، إذ يتمتع بمهارات فنية عالية وقدرة على صناعة اللعب، مما يجعل انضمامه مكسباً فنياً كبيراً للنادي الإفريقي وجماهيره.