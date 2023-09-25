الفَطُورُ اللّيبيّ التّقليديّ.. فَطُورٌ صحِّيّ

يعتبر الفطور من أهم الوجبات اليومية في المطبخ الليبي، فهو يمدّ الجسم بالطاقة اللازمة لبدء يومه، كما أن تناول وجبة فطور صحية تساعد على تحسين التركيز والذاكرة والأداء البدني.

أهمية وجبة الفطور في المطبخ الليبي:-

تحظى وجبة الفطور بأهمية كبيرة في المطبخ الليبي، حيث يبدأ بها اليوم في معظم البيوت الليبية، وعادة ما تكون وجبة الفطور الليبية متنوعة وشهية، وتتكون من مجموعة من الأطباق التقليدية والحديثة.

تشمل أهم وجبات الفطور الصحية في المطبخ الليبي ما يلي:-

الزميطة والبسيسة وزيت الزيتون: وهذا الإفطار الرقم واحد في الإفطار الليبي ومن أهم مصادر الطاقة والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن حيث يزود الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة لبداية اليوم يكل نشاط وحيوية.

الشكشوكة: وهي عبارة عن طبق من البيض المقلي مع الطماطم والفلفل والبصل، وهي وجبة صحية غنية بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات.

التونة مع الخبز: وهي وجبة سريعة وسهلة التحضير، وتتكون من التونة المعلبة مع الخبز والطماطم والخيار والزيتون، وهي وجبة صحية غنية بالبروتين والمعادن.

البيض المقلي أو المطبوخ أو العجّة أو السفنز بالبيض: وهو وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات.

الخبز مع الجبن وزيت الزيتون: وهي وجبة خفيفة وسهلة الهضم، وتتكون من الخبز مع الجبن، وهي وجبة صحية غنية بالكربوهيدرات والبروتين.

الفروبيه: وهو عبارة عن مشروب من الحليب والفواكه، وهو غني بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات.

البريوش بالزبدة والعسل واللوز مع فروبيه التمر: وجبة إفطار مميزة مشهورة وهي غنية جدا بالسعرات الحرارية والطاقة اللازمة للنشاط.

فيما يلي بعض النصائح لإعداد وجبة فطور صحية في المطبخ الليبي:-

اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض.

احرص على تضمين مصدر جيد للبروتين في وجبة الفطور، مثل البيض أو الجبن أو التونة.

لا تنسَ الفواكه والخضروات، مثل شرائح الفاكهة الطازجة أو السلطات.

تجنب الأطعمة السكرية والمعالجة، مثل الحلويات والمعجنات.

من المهم أن تختار وجبة فطور تناسب احتياجاتك الغذائية وأسلوب حياتك، فالمهم أن تتناول وجبة الإفطار بطريقة صحية، ولا تبدأ يومك بالمنبهات والسجائر، والله خلق لك من طيبات النعم اللذيذة والمفيدة ما لا يعدّ ولا يحصى، فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.