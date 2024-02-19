«القارة العجوز» تستعدّ لاحتمال فوز «ترامب» بالانتخابات المقبلة

مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بدأت القارة العجوز “أوروبا”،تدرس التوقعات حولها، وكيف ستكون سياسة الرئيس المقبل للبلاد.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة واشنطن بوست”الأمريكية، أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لاحتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات المقبلة.

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن أوروبا كانت تراقب السياسة الأمريكية منذ أشهر، وهي متخوفة من ضعف الرئيس الأميركي جو بايدن في استطلاعات الرأي.

وذكرت الصحيفة، أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي تبحث إنشاء ما يسمى “هياكل”، يمكن أن تكون بمثابة بديل لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأشارت إلى أنه مع توقف المساعدات إلى أوكرانيا واقتراب الانتخابات الأميركية، يدرك القادة والمسؤولون والدبلوماسيون الأوروبيون بشكل متزايد الحاجة إلى الانخراط في القضايا الأمنية مع الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه، مشيرة إلى أنهم يجدون صعوبة في ذلك.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قوله: عندما يقول ترامب، إنه سيشاهد روسيا تهاجم حلفاء الناتو، فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة التفكير في ما قد يكون عليه التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا وأوكرانيا، ويجب أن نستعد للأسوأ.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن قيادة دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق والغضب من أن يكون الرئيس دونالد ترامب، يغازل روسيا، ويدلي بتصريحات غير مسؤولة فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن مصير المساعدات الأميركية لأوكرانيا، إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ناقشوا بعد تصريحات ترامب، مسألة إنشاء أبواب مغلقة إضافة لحلف شمال الأطلسي، تمتد عبر القارة، والتي من شأنها أن تعمل بالتنسيق مع الضمانات الأمنية الأميركية، ويمكن أن تكون بمثابة بديل موثوق به، مشيرة إلى أن هذه المشاورات تعثرت في الخلافات المعتادة.

يذكر أنه يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر من هذا العام 2024، وذلك لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد.