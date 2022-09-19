القاهرة.. الجمارك المصرية تسمح بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية

قالت السفارة الليبية بالقاهرة إنّه بإمكان الليبيين المقيمين في مصر تجديد صلاحية السير للسيارات المسجلة في ليبيا المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالإسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة.

وأصدر رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري قراراً بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل، ويمكن لأصحاب السيارات مباشرة تجديد تراخيص مركباتهم من اليوم الاثنين.

ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم 164 لسنة 202 أنّه جاء بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين حكومتي مصر وليبيا والموقعة في 3 ديسمبر 1990 وعلي قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 150 لسنة 2021، وكتاب وزارة الخارجية المصرية رقم 447، وذلك تيسيراً على المواطنين المتواجدين داخل بمصر.