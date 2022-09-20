القاهرة وواشنطن تبحثان الوضع في ليبيا وإجراء انتخابات في أقرب وقت

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها تطورات الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان له الاثنين، إنّ الوزيرين ناقشا خلال لقاء لهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة دعم الانتخابات بليبيا في أقرب وقت ممكن في.

وناقشا أيضاً الأستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.