«القبة الذهبية» في أمريكا تثير جدلاً.. تكلفة تتجاوز تريليون دولار!

كشفت دراسة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي عن تقديرات مالية ضخمة لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي المقترحة المعروفة باسم “القبة الذهبية”، إذ تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار خلال 20 عامًا.

وأظهر تحليل أجرته وكالة “سبوتنيك عربي” استنادًا إلى التقرير أن الطبقة الفضائية من المنظومة تمثل الجزء الأكثر تكلفة، إذ تتطلب نشر كوكبة تضم نحو 7800 قمر اصطناعي لاعتراض هجوم محدود مكوّن من 10 صواريخ متزامنة، بتكلفة تقدَّر بنحو 743 مليار دولار على مدى عقدين.

ويشير التقرير إلى أن هذه الطبقة وحدها تستحوذ على نحو 60% من إجمالي تكلفة المنظومة، وقرابة 70% من تكاليف الاستحواذ، ما يجعلها المكوّن الأثقل ماليًا ضمن المشروع الدفاعي المقترح.

وبحسب التقديرات، فإن الهدف من هذه الكوكبة الفضائية هو تنفيذ عمليات اعتراض خلال مرحلة الدفع للصواريخ، وهي نافذة زمنية قصيرة تتراوح بين ثلاث وخمس دقائق، ما يتطلب وجود عدد كبير من الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لضمان تغطية مستمرة.

ويضيف التقرير أن العمر التشغيلي لكل قمر اصطناعي لن يتجاوز في المتوسط خمس سنوات بسبب تأثيرات المقاومة الجوية على ارتفاعات تتراوح بين 300 و500 كيلومتر، ما يستلزم عمليات استبدال متواصلة.

وتشير الحسابات إلى ضرورة إطلاق نحو 1600 قمر اصطناعي سنويًا للحفاظ على الجاهزية، بإجمالي قد يصل إلى نحو 30 ألف عملية إطلاق خلال 20 عامًا، حتى مع افتراض انخفاض تكاليف الإطلاق مستقبلًا إلى نحو 500 دولار للكيلوغرام.

كما يقدّر التقرير أن متوسط تكلفة القمر الاصطناعي الواحد يبلغ نحو 22 مليون دولار، في ظل المتطلبات التقنية المرتبطة بقدرات الاعتراض السريع والتنسيق المداري.

ووفقًا للتفاصيل، لا تقتصر منظومة “القبة الذهبية” على الطبقة الفضائية فقط، بل تشمل أيضًا أنظمة أرضية للدفاع والتتبع، حيث تُقدَّر تكلفة 35 قطاعًا إقليميًا بنحو 187 مليار دولار، إضافة إلى مواقع أرضية عليا وسفلى بتكاليف إضافية تتجاوز 70 مليار دولار.

كما تتضمن المنظومة كوكبة منفصلة لأقمار التتبع بتكلفة تقديرية تبلغ 90 مليار دولار، إلى جانب نحو 92 مليار دولار مخصصة لأبحاث التطوير والتكامل الشامل للنظام.

ويأتي هذا النقاش في ظل تباين كبير بين هذه التقديرات وما أعلنته بعض الجهات المشرفة على المشروع، ما يفتح جدلًا واسعًا حول الجدوى الاقتصادية والتقنية لمثل هذه الأنظمة الدفاعية الفضائية واسعة النطاق.