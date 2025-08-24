القبض على أحد أخطر عناصر «الكانيات» المتورط في جرائم قتل ومقابر جماعية

أعلن اللواء 444 قتال القبض على المجرم طلال سعد كريستا، أحد أخطر عناصر عصابة الكانيات الإجرامية، المتورط في جرائم قتل وتصفيات جسدية ودفن ضحاياه في مقابر جماعية.

وبحسب اللواء 444 قتال، فإن المقبوض عليه متهم بقتل زوجته وعدد من المواطنين الأبرياء وسرقة مركباتهم، مستخدمًا أساليب وحشية في تنفيذ جرائمه.

وبعد فرار عناصر الكانيات إلى شرق البلاد، انضم كريستا إلى مجموعة تُعرف بـ”المضغوطة” وواصل نشاطه الإجرامي حتى سقوط ما يسمى بـ”دعم الاستقرار” في أبوسليم، حيث تم إلقاء القبض عليه.

ومن المقرر إحالته إلى النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات، تمهيدًا لمحاكمته وفق القانون.