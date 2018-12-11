القبض على ألمانية بشبهة الانتماء لداعش

وأعلن الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه أنه تم القبض على الألمانية /40 عاما/ صباح اليوم في مدينة هامبورج بناء على أمر اعتقال.

ومن المقرر عرض المتهمة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية غدا الأربعاء.

وقد أُعلن عن خطط الهجوم الإرهابي للرأي العام في أكتوبر الماضي، مؤكدًا الادعاء العام في ذلك الحين تقارير إعلامية تحدثت عن تسلل ثلاثة فرق من عناصر داعش لألمانيا عام 2016. ولعب دورا رئيسيا في ذلك الزوجان الألمانيان اللذان سافرا إلى سورية عام 2015 أوجوز جي. ومارسيا إم.

وبحسب بيانات المحققين، فإن المتهمة المعتقلة حالياً كانت على اتصال دوري بمارسيا إم.

ووفقا لبيانات الادعاء العام، سجلت المتهمة تحت اسم مستعار رقم هاتف محمول، وتواصلت عبره مع حسابات مارسيا إم. على تطبيق “تليجرام” و”واتساب” للرسائل.

وبحسب البيانات، أعلنت المتهمة، وتدعى زونجول جي، استعدادها لاستقبال أحد عناصر داعش والزواج منه.

وحاول اثنان من عناصر داعش بناء على ذلك السفر من سورية إلى ألمانيا، إلا أن خططهما باءت بالفشل.