القبض على مهرب مخدرات لديه علاقات واسعة بشبكات التهريب

أعلن جهاز دعم الاستقرار، القبض على أحد مهربي المخدرات لديه علاقات واسعة بشبكات التهريب من الجنسيات الليبية والتونسية والجزائرية.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه ضمن جهود جهاز دعم الاستقرار المتواصلة في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن مكتب نالوت إثر عمل مشترك مع فرع مكافحة المخدرات نالوت ومكافحة جمرك نالوت، وبعد أعمال التحري وجمع المعلومات، من الاستدلال على أحد مهربي المخدرات حيث تمت مطاردته وهو يقود سيارته الخاصة محملة بكمية كبيرة من أقراص “ليريكا” المهلوسة تقدر بـ195 ألف قرص، و55 قطعة كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه به إلى النيابة المختصة للتصرف.