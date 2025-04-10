القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال “فرع الجنوبية”، “من القبض على شخص قام بالنصب علي مواطنين بقيمة مالية تصل إلى 160.000 مئة وستون ألف دينار ليبي”.

ووفق الجهاز التابع للحكومة المكلفة من قبل “البرلمان”، “تمكن قسم التحقيق بالفرع من القبض علي المدعو “ع.م.ا” ليبي الجنسيه، قام بالنصب على المجني عليهم “د.م.م” و”ع.م.ع” من خلال مكتب صرافة يعمل فيه الجاني حيث قام بالنصب والاحتيال عليهم”.

وبحسب بيان الجهاز، “بعد التحقيق اعترف بما نسب عليه وتم إحالته إلى نيابة سبها الجزئية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

في مارس الفائت، ألقى الفرع “القبض على شخص قام باستعمال وثائق رسمية مزورة”.

وفي فبراير الفائت، “تم حبس مجموعة من الموظفين بواقعة إختلاس و فساد إداري و هدر للمال العام ببلدية الساحل- الجبل الأخضر”.