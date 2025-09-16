القصف الأعنف منذ بداية الحرب وبدء العملية البرية.. وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق

شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الإثنين وفجر اليوم الثلاثاء، أعنف هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية منذ بداية الحرب، في تمهيد واضح لانطلاق العملية البرية الإسرائيلية داخل المدينة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية وعبرية.

وأكدت تقارير ميدانية أن القصف استهدف بشكل مكثف الأبراج والمباني السكنية شمال وغرب غزة، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات مروحية ومسيرات و”روبوتات مفخخة” لتفجير منازل وأحياء بأكملها.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد كانت الانفجارات في غزة عنيفة لدرجة أن دويّها سُمع في تل أبيب، فيما أفادت “يديعوت أحرونوت” بأن المدينة تعرضت خلال 20 دقيقة فقط لـ37 غارة جوية.

وفي تصريح لموقع “أكسيوس”، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش بدأ بالفعل هجوماً برياً على مدينة غزة صباح الثلاثاء، في محاولة للسيطرة على أجزاء رئيسية منها.

ونقل الموقع عنهم أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعملية البرية، مؤكدًا أن “واشنطن لن تضع عوائق أمام هذه العملية”.

من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن “غزة تحترق، وجيشنا يقصف بيد من حديد”، متوعدًا باستمرار الحملة العسكرية حتى “هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن”.