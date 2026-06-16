القضاء يردّ ملايين الدنانير في قضية «أملاك دولة»

أقامت النيابة العامة، الدعوى العمومية ضد أربعة متهمين في قضية تتعلق بالاستيلاء على عقارات مخصصة لجمعية “واعتصموا للأعمال الخيرية” وأخرى مملوكة للدولة، تقع في بلديات طرابلس وسوق الجمعة وأبو سليم.

وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بالسيطرة على العقارات باستخدام عقود بيع نُسبت زورًا إلى الدولة، في واقعة اعتُبرت تعديًا على الأملاك العامة وتزويرًا في مستندات رسمية.

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها بإدانة ثلاثة من المتهمين، حيث قضت بسجن المتهمين الأول والثاني لمدة عشر سنوات لكل منهما.

كما ألزمت المحكمة المتهم الأول بردّ مساحة من أملاك الدولة تقدّر بـ 1200 و600 متر، فيما قضت بإلزام المتهم الثاني بغرامة مالية قدرها سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار، إضافة إلى رد مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن المتهم الثالث لمدة سبع سنوات، مع إلزامه بردّ مبلغ ثلاثين ألف دينار، فيما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الرابع بسبب وفاته.