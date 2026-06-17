القضاء يصدر أحكاماً مشددة في «قضايا مخدرات»

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم قضائي من دائرة جنايات طرابلس بإدانة ثلاثة أفراد ضمن تشكيل إجرامي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة داخل مدينة طرابلس.

وأوضحت النيابة أن القضية أحيلت إلى القضاء بعد اختصام المتهمين الثلاثة على خلفية تورطهم في نشاط غير مشروع يتعلق بترويج والاتجار بالمواد المخدرة، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وأصدرت حكمها في آخر جلساتها.

وقضت دائرة جنايات طرابلس بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 11 سنة، مع تغريمه مبلغ 5000 دينار، فيما حكمت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 8 سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 5000 دينار.

كما قررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة في القضية، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات وحماية المجتمع من آثارها.

وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة، ولا سيما قضايا المخدرات، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتُعد جرائم الاتجار بالمخدرات من أخطر الجرائم المنظمة التي تواجهها السلطات القضائية والأمنية في ليبيا، حيث تكثف النيابة العامة جهودها في ملاحقة الشبكات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ضمن مساعي الحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية المجتمع.