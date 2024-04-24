القضاء يقبل طعن «الدبيبة» بقرار «عقيلة» ويوقفه مؤقتا

قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف “مؤقت” لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، إلى حين الفصل في الموضوع.

وذكر بيان للمحكمة اليوم الأربعاء، أن “الدائره الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس نظرت الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس مجلس النواب”.

وأضاف البيان “حكمت المحكمة أولا بقبول الطعن شكلًا ثانيًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع”.

وأمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع.

وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم “ضريبة” على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.