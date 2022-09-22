«القطراني» يُؤكد على إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال

أكّد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي القطراني على ضرورة إجراء انتخابات البلديات في أقرب الآجال.

وشدّد القطراني رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، على ضرورة أجراء العملية الانتخابية للبلديات في ربوع البلاد في أقرب الآجال ودعمها بكل الإمكانيات لإنجاحها.

جاء ذلك خلال لقائهما في بنغازي مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبد الشفيع، وبحضور رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، حيث تم بحث ومناقشة ضرورة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل اللجنة المركزية لإنتخابات البلدية وتكليف وزير الحكم المحلي سامي الضاوي بتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات المجالس البلدية بكافة البلديات.