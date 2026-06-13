القطط والحساسية والأمراض… الحقيقة الكاملة خلف التربية المنزلية!

قطتك التي تراها جزءًا من تفاصيل البيت اليومية قد تحمل في صمت ما لا يظهر للعين، إذ تشير دراسات علمية حديثة وتقارير صادرة عن مراكز أبحاث في الصحة العامة والأمراض الحيوانية إلى أن بعض الحيوانات الأليفة المنزلية يمكن أن تشكّل قناة غير مباشرة لنقل مسببات مرضية إلى البيئة الداخلية، خاصة عند غياب الالتزام الصارم بإجراءات النظافة والرعاية البيطرية.

وتؤكد مراجعات علمية منشورة في دوريات متخصصة في علم الأوبئة الحيوانية أن الخطر لا يعني أن القطط “خطيرة” بحد ذاتها، بل يرتبط بآلية التعامل معها، ومدى العناية بصحتها، وطريقة إدارة البيئة المنزلية التي تعيش فيها، وهو ما يحدد بشكل مباشر احتمالات انتقال بعض الطفيليات أو البكتيريا أو مسببات الحساسية.

ومن أبرز ما تناولته هذه الدراسات ما يتعلق بداء المقوسات المعروف علميًا باسم “التوكسوبلازما”، حيث تُعد القطط العائل النهائي لهذا الطفيل، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر ملامسة غير آمنة لفضلات القطط أو صندوق الفضلات غير المعقم، وفق تقارير منشورة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إضافة إلى أبحاث في مجلات علمية متخصصة بالأمراض المعدية.

كما تشير دراسات أخرى إلى أن بعض الطفيليات المعوية مثل الجيارديا، إلى جانب بكتيريا مثل السالمونيلا، يمكن أن تنتقل بشكل غير مباشر إلى الأسطح المنزلية عند ضعف النظافة أو عدم غسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات، وهو ما يجعل البيئة الداخلية عرضة للتلوث المتبادل دون ملاحظة مباشرة.

وفي سياق متصل، لفتت أبحاث في علم المناعة والحساسية إلى أن وبر القطط لا ينقل المرض بشكل مباشر، لكنه يعد عاملًا مهمًا في إثارة الحساسية، حيث تحتوي خلايا الجلد والشعر المتساقط على بروتينات مسببة للحساسية يمكن أن تنتشر في الهواء وتستقر على الأثاث والأسطح، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو والحساسية لدى الفئات الأكثر حساسية مثل الأطفال وكبار السن.

وتوضح تقارير علمية حديثة ضمن مفهوم “الصحة الواحدة” One Health، وهو إطار علمي تربط فيه المنظمات الدولية بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، أن زيادة الاحتكاك بين البشر والحيوانات الأليفة داخل البيوت الحديثة تتطلب مستوى أعلى من الوعي الوقائي، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على التربية المنزلية للقطط في المدن.

لكن هذه الدراسات نفسها تؤكد نقطة محورية لا يتم إغفالها، وهي أن معظم المخاطر يمكن السيطرة عليها بشكل كبير عبر إجراءات بسيطة لكنها حاسمة، مثل تنظيف صندوق الفضلات يوميًا، وتعقيم الأدوات المنزلية، وغسل اليدين بعد التعامل مع الحيوان، إضافة إلى الالتزام بالزيارات البيطرية الدورية والتطعيمات الأساسية.

ويرى باحثون في الصحة العامة أن المشكلة ليست في وجود القطط داخل المنزل، بل في “سلوك الرعاية”، حيث يمكن أن يتحول الحيوان الأليف من مصدر محتمل للمخاطر إلى عنصر آمن تمامًا عند اتباع ممارسات النظافة والوقاية المعتمدة علميًا.

كما تؤكد دراسات مقارنة بين المنازل التي تلتزم بالرعاية البيطرية وتلك التي تهملها، أن الفارق في معدلات التعرض للعوامل الممرضة كبير وواضح، ما يعزز فكرة أن الوعي الصحي هو العامل الحاسم في معادلة العلاقة بين الإنسان وحيوانه الأليف.

وفي المقابل، لا تتجاهل الأبحاث الفوائد النفسية المثبتة لتربية القطط، إذ تشير إلى دورها في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية، وهو ما يجعل العلاقة معها قائمة على توازن دقيق بين الفائدة والمسؤولية.

ويأتي هذا الطرح ضمن موجة علمية عالمية متزايدة تعتمد مفهوم “الصحة الواحدة”، الذي تطبقه منظمات مثل منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمة الأغذية والزراعة FAO، ويهدف إلى تقليل مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان عبر تحسين أساليب التربية والرعاية داخل البيوت والمجتمعات.