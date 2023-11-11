القمة السعودية الأفريقية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

أعرب المجتمعون في القمة السعودية الأفريقية المقامة في الرياض، الجمعة، عن قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة. داعيين إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الحاضرون على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وشدّد الحاضرون على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.