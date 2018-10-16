القنصل السعودي يُغادر إسطنبول قبل أن تفتش السلطات التركية مقر إقامته

أكد المتحدث باسم الخارجية التركية “حامي أقصوي” مغادرة القنصل السعودي محمد العتيبي لمدينة إسطنبول التركية، قبل بدء عملية تفتيش مقر إقامته، في إطار التحقيق في حادث اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال أقصوي:

“القنصل ذهب برغبته ووزارة الخارجية لم تطلب منه مغادرة تركيا”.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت في وقت سابق أن السفير غادر إسطنبول متوجها إلى الرياض، قبل بدء القوات التركية تفتيش مقر إقامته، في إطار التحقيق في حادث اختفاء خاشقجي.

ولم يغادر القنصل السعودي مقر إقامته منذ اختفاء خاشقجي قبل أسبوعين.

ووصلت فرق الأمن التركية إلى مقر إقامة القنصل عقب مغادرته، لتفتشيه، في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي.

وبدأت الشرطة التركية، أمس الاثنين، عملية تفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب التركي، حول ما توصلت إليه عمليات التفتيش.