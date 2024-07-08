القوات الأمريكية تُكمل انسحابها من القاعدة الجوية 101 في النيجر

أعلن الجيش الأمريكي إكمال سحب أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة قرب مدينة أغاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر طلب في أبريل الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية في بيان مشترك “بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأمريكية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات”.

وقال الميجر جنرال في القوات الجوية الأمريكية «كينيث إيكمان» يوم الجمعة إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من أغاديز في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المرتبطة بالمتشددين.