القوات الأوكرانية تُعلن تحييد 170 جندياً روسياً خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، عن تحييد 170 جنديًا روسيًا وتدمير 42 آلية عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن بيان لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، أنه تم صد 9 هجمات للجيش الروسي بنجاح خلال الـ24 ساعة الماضية ، وأن الجيش الأوكراني ألحق القوات الروسية خسائر فادحة.

وأوضح البيان أنه تم تحييد 170 جنديًا روسيًا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العمليات الناجحة للجيش الأوكراني، وتم تدمير 42 آلية عسكرية تابعة للروس، من بينها 3 طائرات و 3 مسيرات و 8 دبابات خلال الاشتباكات.

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.​​​​​​​