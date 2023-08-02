«القومي للبحوث» يبحث إصدار ورقات تحليلية حول الأزمة الليبية

عقدت اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، اليوم الأربعاء، اجتماعها العادي السابع، برئاسة مدير المركز د. طارق رمضان زنبو وبمشاركة عدد من الأعضاء.



وتم خلال الاجتماع مناقشة توزيع المهام لإعداد دراسات وورقات تحليلية حول الأزمة الليبية والأمن القومي الليبي، وتوزيع أعضاء اللجنة العلمية حسب التخصص والاهتمامات على اللجان العلمية الفرعية بالمركز، بالإضافة إلى العديد من البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

ويأتي ذلك عملاً باللائحة التنظيمية للجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية واختصاصاتها.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.