القويري: إنقاذ الوطن مسؤولية الجميع وموعد التغيير قد حان

أكدت الدكتورة كريمة القويري، عضو تنسيقية العمل الوطني، بأن الرسالة التي وجهتها التنسيقية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما تبعها من بيان حول ملف الفساد المالي واختفاء المبالغ الضخمة من مصرف ليبيا المركزي، تمثل صرخة وطنية صادقة لإنقاذ ما تبقّى من مؤسسات الدولة، وتحذيراً واضحاً من استمرار الانقسام والتهاون في مواجهة العبث السياسي والمالي الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار.

وأضافت د. القويري في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل التسويف أو التذرع بالخلافات الشكلية بين الأجسام المتصدرة للمشهد، مؤكدة أن هذه الأجسام استنفدت كل شرعية سياسية أو أخلاقية، وأن استمرارها بات يشكل خطراً على وحدة البلاد واستقرارها ومستقبل أجيالها.

وشددت على أن تنسيقية العمل الوطني تطالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة حوار وطني شاملة ومستقلة، تتولى الإشراف على مرحلة انتقالية جديدة ينبثق عنها مجلس تشريعي موحد وحكومة وطنية موحدة، تعمل وفق جدول زمني محدد على استعادة الدولة، وتوحيد المؤسسات، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة.

كما أكدت د. القويري أن أي مسار وطني جديد يجب أن يقوم على مبدأ المشاركة الواسعة والعادلة، بحيث تُمكَّن المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة والمكونات الثقافية والنخب السياسية والمجتمعية من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش أو احتكار القرار من قبل قلة متنفذة.

وشددت على ضرورة عدم تمكين أي من الأجسام الحالية أو من يدور في فلكها، مدنيين كانوا أم عسكريين، من إعادة إنتاج أنفسهم في أي مرحلة قادمة، مؤكدة أن إنقاذ ليبيا يتطلب قيادة جديدة نظيفة اليد، وطنية الانتماء، لا ترتبط بمصالح ضيقة ولا بخارجٍ متنفذ.

واختتمت د. القويري تصريحها بالتأكيد على أن تنسيقية العمل الوطني ستواصل العمل، بالتعاون مع القوى الوطنية والمجتمع المدني، من أجل توحيد الصف الليبي، وحماية المال العام، واستعادة الدولة من أيدي الفاسدين والمتحكمين في المشهد السياسي والعسكري، داعية البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى الاستماع إلى صوت الشعب الليبي، لا إلى صدى مصالح الفاسدين، وأردفت: “إنقاد ليبيا مسؤولية الجميع، وموعد التغيير قد حان”.