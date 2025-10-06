القويري: الدورة رقم 100 تختتم باحتفالية مدارس الضياء

أفادت الدكتورة كريمة إبرهيم القويري، الأكادمية الليبية والمدربة الدولية في حديث خاص لشبكة “عين ليبيا”، باختتام الدورة الخاصة بنظام مونتيسوري والتي تحمل رقم 100، وذلك في احتفالية تخريج 26 متدربة من مدارس الضياء بفروعها الخمس بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت القويري أن الدورة التي استمرت مدة شهر نظري وشهر عملي، قد تضمنت طرق التدريس الحديثة واستراتيجيات مطورة بالمنهج المونتيسوري المطول وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة المعلمات وتطوير المهارات وذلك من أجل النهوض بالعملية التعلمية، وأكدت أن هذا ما عملت عليه وفريقها منذ الدورة الأولى عام 2016.

وحضر الاحتفال بعض المسؤولين على قطاع التعليم في طرابلس المركز على رأسهم الأستاذ مراد التركي مدير إدارة التعليم المكلف والدكتورة ناهد أبوجناح مدير إدارة رياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم طرابلس.

واختتمت الدكتورة القويري تصريحها بالقول: “مركزنا التابع للشركة الدولية المتميزة للتدريب والتطوير والذي يضم عددا كبيرا من القامات العلمية في مختلف التخصصات على استعداد لإقامة دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الليبية العامة أو الخاصة سواء بالداخل أو الخارج مثل المملكة المتحدة وتركيا وتونس اعتبارا من الشهر القادم”.