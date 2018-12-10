القيلولة مفيدة جداً للدماغ

وأكد أخصائي علم النوم، أليكسي كاتيشيف، على أن النوم في النهار ضروري جداً وخاصة للعاملين في الوظائف المختلفة، لأن القيلولة تساعد على إعادة تحميل الدماغ.

إذ يعد نوم النهار ضروريا للذين يعملون في مجالات تتطلب الجهد العقلي والإبداع. وفي هذه الحالة، يكون النوم في النهار استراحة للجسم، ويحسن عملية استيعاب المعلومات ويرفع إنتاجية الدماغ.

ويفسر كاتيشيف دراسته قائلا، “يقوم الدماغ خلال النوم بتوزيع المعلومات، فيخزن الأكثر ضرورة في الذاكرة الطويلة الأمد. أما المعلومات الزائدة فتذهب إلى محيط الوعي. وبعد ذلك، تجري عملية (إعادة تحميل)، ويباشر الإنسان عمله بحيوية ونشاط جديد”.

هذا وتعتبر قلة النوم سببا جديا في سوء الحالة الصحية، لأنها تؤثر سلبا في منظومة مناعة الجسم، وتسرع في عملية الشيخوخة وتضر بالعديد من الأعضاء الداخلية للجسم.