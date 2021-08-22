الكبير: يجب زيادة إنتاج النفط بنحو 40% لتغطية الاحتياجات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إن ليبيا تحتاج إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب.

وفي مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، نوه الكبير إلى أن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1,8 مليون برميل يوميا العام المقبل، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج إلى 1,8 مليون برميل يوميا سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارا للبرميل.

وأوضح أن هذه الإيرادات تُبقي ليبيا في الجانب الآمن وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار، وفق قوله.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وأن فائض الميزانية ممكن إذا ظل سعر النفط مستقرا مع استمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

وكشف محافظ المصرف المركزي أن إجمالي الدين المحلي الليبي يبلغ مستوى خطرا جدا يتجاوز 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المدى القصير والمتوسط، لا تتوقع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

ولفت إلى أن المصرف المركزي يعمل حاليا على المرحلة النهائية من خطته لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي وبسقف سحب مرتفع.

كما أشار إلى أن احتياطي الذهب في البلاد يبلغ حاليا حوالي 116.6 طناً.

وأردف الكبير يقول: “أنا ملتزم تماما بتوحيد البنك المركزي بعد الانتهاء من التدقيق الدولي، ونناقش حاليا اقتراحا للقيام بذلك”.

وأضاف: “يتمتع المواطنون والشركات الليبية الآن بأمن أكبر للعملة ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير”.