«الكبير» يشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية الأفريقية

شارك الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في اجتماع محافظي البنوك المركزية الأفريقية على هامش الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولي في مدينة بازل السويسرية.

وبحسب ما نشر مصرف ليبيا المركزي، “تم خلال اللقاء، مناقشة تجربة المصارف المركزية العالمية الفرنسي والكندي والأوروبي والياباني والبنك الفدرالي الأمريكي في ادارة التضخم، والتحديات التي تواجه المصارف المركزية الأفريقية وضرورة التنسيق والتعاون بينهم، ودور المصارف المركزية في الاستقرار المالي للدول وأهمية استقلالية المصارف المركزية”.

يذكر أن الاجتماع عقد يوم الأحد 30 يونيو 2024، وشارك فيه جون ويليامز المدير التنفيذي لبنك نيو يورك الفدرالي، واوقستين كارستنز مدير عام بنك التسويات الدولي، وكازوا يويدا محافظ بنك اليابان، وكريستين لاقارد محافظ البنك المركزي الأوروبي، وعدد من المحافظين للبنوك المركزية العالمية والأفريقية.

بمشاركة السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وبحضور السادة جون ويليامز ( John C. Williams ) المدير التنفيذي… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤