الكبير يُشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول المغرب العربي

افتتحت أمس السبت بتونس، الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي.

حيث حضر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير الاجتماع بالإضافة إلى محافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

هذا تم خلال هذا الاجتماع عرض سبل التعاون الفعال على مستوى البنوك المركزية المغاربية وتفعيلها، كما تم الاتفاق أن يتولى البنك المركزي التونسي مهام الأمانة العامة للمجلس.

كما خرج الاجتماع بجملة من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات حول “التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة، الشمول المالي، الصيرفة الإسلامية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.