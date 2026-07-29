«الكتاب المدرسي» في طريقه للمدارس.. مسلاتة وصبراتة ومصراتة تبدأ الاستعدادات

تواصل مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات استعداداتها المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، مع وصول دفعات جديدة من الكتاب المدرسي إلى المخازن التعليمية في مسلاتة وصبراتة ومصراتة، ضمن خطة تهدف إلى تأمين المقررات الدراسية وتوفيرها للطلاب والتلاميذ قبل بدء الدراسة.

وفي بلدية مسلاتة، وصلت مساء الثلاثاء 28 يوليو 2026 شحنة جديدة من الكتب المدرسية إلى المخازن الفرعية التابعة لمراقبة التربية والتعليم، وسط متابعة مباشرة من مسؤولي القطاع، حيث حضر عملية الاستلام مراقب التربية والتعليم بالبلدية، ومدير مكتب التعليم الأساسي، ومدير المخازن الفرعية، لمتابعة إجراءات التفريغ وترتيب الكتب داخل المخازن.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم مسلاتة أن عمليات توريد الكتب ستتواصل خلال الفترة المقبلة إلى حين استكمال وصول جميع العناوين الدراسية المعتمدة، تمهيدًا لبدء توزيعها على المؤسسات التعليمية وفق الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.

وشددت المراقبة على أهمية توفير الكتاب المدرسي في موعده، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان انطلاقة مستقرة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة العمل على استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتلبية احتياجات المدارس والطلاب.

كما أعربت مراقبة التربية والتعليم مسلاتة عن تقديرها لجهود وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج وجميع العاملين في مخازن التعليم، لما يبذلونه من جهود في متابعة عمليات الاستلام والتجهيز وتنظيم وصول الكتب إلى المؤسسات التعليمية.

وفي صبراتة، استلم مكتب شؤون المخازن التعليمية بمراقبة التربية والتعليم شحنات جديدة من الكتاب المدرسي، تضمنت مجموعة من المقررات الخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال العام الدراسي المقبل.

وتابع مراقب التربية والتعليم ببلدية صبراتة الأستاذ محمد مرسيط عمليات استلام وتفريغ الكتب داخل المخازن، مؤكدًا استمرار وصول الشحنات من المخازن الرئيسية، والعمل على استكمال توفير مختلف العناوين الدراسية قبل انطلاق الدراسة.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم صبراتة جاهزية فرق العمل لمواصلة عمليات الاستلام والفرز والتوزيع، بما يضمن وصول الكتب إلى المدارس في الوقت المناسب، ويسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا مع بداية العام الدراسي.

وأشاد مراقب التربية والتعليم بجهود مكتب شؤون المخازن التعليمية والعاملين فيه، مثمنًا دورهم في تنظيم عمليات التوريد وتجهيز الاحتياجات المدرسية وفق الخطط المعتمدة.

أما في مدينة مصراتة، فقد وصلت دفعة جديدة من الكتاب المدرسي إلى مخازن التعليم، الثلاثاء 28 يوليو 2026، ضمن الإجراءات المتواصلة لتوفير المستلزمات التعليمية للعام الدراسي 2026–2027.

وأوضح مكتب مخازن التعليم بمصلحة المرافق التعليمية أن وصول هذه الدفعات يأتي ضمن برنامج توريد وتوزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية بمختلف المناطق، بهدف رفع مستوى الجاهزية قبل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وتستمر داخل المخازن التعليمية أعمال استقبال وفرز وترتيب الكتب تمهيدًا لتوزيعها على المدارس، وفق الجداول والخطط المعتمدة، بما يضمن وصول المقررات الدراسية إلى الطلاب والمعلمين في الوقت المحدد.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتأمين الكتاب المدرسي مبكرًا، وتفادي أي نقص أو تأخير مع بداية العام الدراسي الجديد، عبر تعزيز جاهزية مخازن التعليم في مختلف البلديات وضمان توفير المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية.