الكشف عن مسودة قرار أمريكي لإقامة دولة فلسطينية.. تطورات حاسمة في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن خطوات بعيدة المدى لدفع إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع القرار قد يصبح موثوقًا بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الفلسطينية، إضافة إلى إحراز تقدم في إعادة تطوير قطاع غزة، مشيرة إلى أن الظروف قد تتهيأ لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

وأضافت الهيئة أن الولايات المتحدة تطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، عن إحراز تقدم في مشروع القرار الخاص بنشر قوة دولية في غزة، مؤكدًا أنه تم تحقيق تقدم كبير في صياغة القرار، وأن واشنطن تتواصل مع دول مختلفة لموازنة مصالحها وتنظيم آليات التنفيذ بما يتجاوز الجانب الأمني فقط. وأعرب عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن المشروع قريبًا، دون تحديد موعد لطرحه للتصويت.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر رفات الرهينة ميني جودار من مقاتلين فلسطينيين في غزة، وتمكن خبراء الطب الشرعي من تحديد هويته، ويظل رفات ثلاثة رهائن آخرين محتجزين في القطاع، وكان جودار يبلغ من العمر 73 عامًا وقت وفاته خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وفي تطور دبلوماسي متزامن، قدمت روسيا مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن تتعلق بقطاع غزة، تتحدى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع. وتختلف المسودة الروسية عن المشروع الأمريكي بعدم الإشارة إلى إنشاء “مجلس السلام” لإدارة الفترة الانتقالية في غزة، مع التركيز على وضع نهج متوازن نحو وقف مستدام للأعمال القتالية.

وتسعى الولايات المتحدة لموافقة مجلس الأمن على مشروع القرار الذي يتضمن تفويضًا لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار، بينما حذّرت من أن أي محاولة لزرع الخلاف قد يكون لها “عواقب وخيمة” على الفلسطينيين في غزة.

ويذكر مشروع القرار الأمريكي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا، بعد تنفيذ الإصلاحات وإعادة بناء غزة، مع إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين لضمان مسار سياسي لتعايش سلمي.

وتأتي هذه التطورات بعد موافقة إسرائيل وحماس في أكتوبر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، التي تهدف لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين، مع إمكانية مشاركة قوة دولية مؤقتة لتأمين الحدود ونزع السلاح من القطاع.

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني في غزة واعتقال عشرات المطلوبين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني في جنوب قطاع غزة بعد أن “تجاوز الخط الأصفر واقترب من القوات العاملة”، وفق بيان رسمي.

وأكد الجيش أن الفلسطيني أُطلق النار عليه فور تحديد هويته لأنه شكّل تهديداً مباشراً.

وفي الضفة الغربية، نفذ لواء “يهودا” عملية أمنية واسعة في مدينة الخليل خلال الأسبوع الحالي، أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين ومصادرة أسلحة متنوعة، بينها سلاح من طراز “إم-16” ورصاص وقطع غيار.

كما نفذت ألوية أخرى عمليات مماثلة، تضمنت اعتقال مشتبه بهم بالتحريض على الإرهاب ودعم حركة حماس، إضافة إلى مصادرة أسلحة من نوع “كارلو” وبندقية صيد.

كما اعتقلت قوات لواء “عتصيون” عشرة “إرهابيين” متورطين في رشق الحجارة والزجاجات الحارقة، وتم توقيف آخرين لإنتاج وتشغيل عبوات ناسفة، مع مصادرة الأسلحة والمعتقلين وتسليمهم للشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وفاة جندي إسرائيلي بظروف غامضة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس عن وفاة جندي في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، ولا تزال ظروف الحادث قيد التحقيق والتقييم الطبي.

وأشار الجيش في بيان رسمي إلى أن العريف إرمياس باهتا، البالغ من العمر 18 عامًا من معاليه أدوميم، والذي كان مجندًا في قاعدة تدريب تابعة لفيلق اللوجستيات، انهار أثناء وجوده في القاعدة وتوفي.

وأوضح البيان أن “ظروف الوفاة لا تزال قيد التحقيق، ويجري إجراء تقييم طبي شامل”.

كما أضاف الجيش أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في الحادثة، وستُحال نتائجه بعد الانتهاء إلى النيابة العسكرية للنظر فيها”.

البنتاغون يبرم عقدًا مع شركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة بملايين الدولارات

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن شركة “إكستند” الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير الطائرات المسيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي قيل إنها استخدمت في اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة، فازت بعقد ضخم مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، ويشمل تطوير وتوريد طائرات مسيرة هجومية جديدة قادرة على العمل في بيئات قتالية حضرية وريفيّة معقدة.

ويعمل النظام الجديد بشكل متقدم، حيث تدير أدوات الذكاء الاصطناعي أسراب الطائرات المسيرة بشكل متناسق، فيما يقوم مشغل واحد بتحديد الهدف والمهمة بالصوت أو بالنظر فقط، دون الحاجة للتحكم اليدوي التقليدي.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه الطائرات يمكنها الانتقال بين الاتصال اللاسلكي والألياف الضوئية لتجنب التشويش، ما يسمح لها بتنفيذ عمليات على بعد يصل إلى 20 كلم.

وبموجب العقد، سيتم تصنيع الطائرات في الولايات المتحدة بواسطة عمال أمريكيين، مع استخدام مكونات غير صينية، وقد أنشأت الشركة مصنعًا في فلوريدا لتدريب الجنود وصنع قطع الغيار وصيانتها.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود البنتاغون لتعزيز قدرات القوات الأمريكية في مجال الطائرات المسيرة الحديثة، خصوصًا تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جنوب إفريقيا توافق على استقبال 130 فلسطينياً

أعلنت سلطات الحدود في جنوب إفريقيا عن السماح بدخول 130 فلسطينياً وصلوا إلى مطار “أو آر تامبو الدولي” قادمين من كينيا، بعد أن تم رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وذكرت هيئة إدارة الحدود أن المجموعة التي ضمت 153 فلسطينياً وصلت على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة “غلوبال إيروايز”، ولم توضح جوازات سفرهم مدة الإقامة أو مطار الإقلاع.

وقال مفوض هيئة إدارة الحدود، مايكل ماسياباتو، إن المسافرين “فشلوا في اجتياز اختبار الهجرة ولم يُبدِ أي منهم نية تقديم طلب لجوء”، ما أدى إلى رفض دخولهم مبدئياً.

لكن وزارة الشؤون الداخلية تراجعت عن القرار مساء الأربعاء بعد تلقيها مراسلات من منظمة “جيفت أوف ذا جيفرز” الإنسانية، التي تعهّدت بتوفير مأوى للفلسطينيين خلال فترة إقامتهم. وبحلول لحظة السماح بالدخول، كان 23 من أصل 153 قد غادروا إلى وجهات أخرى، فيما سُمح للباقين بالدخول تحت رعاية المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين يحق لهم دخول جنوب إفريقيا لمدة تصل إلى 90 يوماً من دون تأشيرة، شريطة الالتزام بمتطلبات الدخول الأساسية.

وتُعرف جنوب إفريقيا بدعمها للقضية الفلسطينية، وكانت قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 2023 تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب.

إندونيسيا: تدريب 20 ألف جندي لقوات حفظ السلام في قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي، سيبري سيمسوادين، أن بلاده قامت بتدريب ما يصل إلى 20 ألف جندي للقيام بمهام تتعلق بالصحة والبناء ضمن عملية حفظ سلام مخطط لها في قطاع غزة.

وقال سيمسوادين للصحفيين اليوم الجمعة: “لقد أعددنا 20 ألف جندي كحد أقصى، لكن التركيز سيكون على الصحة والبناء، وننتظر المزيد من القرارات المتعلقة بعمليات السلام في غزة والدور الذي يمكن أن تلعبه إندونيسيا”. وأوضح أن القرار النهائي بشأن عدد القوات وتوقيت نشرها سيكون من صلاحية الرئيس برابوو سوبيانتو.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس إندونيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده مستعدة لنشر 20 ألف جندي أو أكثر ضمن قوة متعددة الأطراف في غزة، لدعم جهود السلام وتحقيق حل الدولتين في فلسطين وإسرائيل.