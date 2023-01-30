الكشف عن ملابسات واقعة قتل عائلة مكونة من 5 أفراد في غريان

كشف قسم البحث الجنائي بمدينة غريان، اليوم الاثنين، عن ملابسات واقعة قتل عائلة مكونة من 5 أفراد.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، فإنه بعد ورد بلاغ لمركز شرطة ابوزيان بمديرية أمن غريان مفاده نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه وفاة عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومن خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة وضبط أقوال فردين من العائلة اللذان نجيا من الحريق، حيث أفادا بأن الحريق نتج بسبب التماس كهربائي.

وبإجراء الكشف على مكان الواقعة من قِبل خبير الحرائق والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية والذي تضمن نتيجة تقريره بأن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ومباشر مع استعمال مادة معجلة للاشتعال يشتبه بأنها مادة بترولية، وقد يكون الحريق بفعل فاعل.

وبناء على التكليف المباشر من النيابة العامة لقسم البحث الجنائي غريان بشأن البحث والتحري وجمع معلومات حول الواقعه ومرتكبيها، وعلى الفور باشر أعضاء القسم عمليات البحث والتحري وأسفرت الجهود إلى الوصول للمتهم وضبطه وهو الأبن البكر وأحد الناجين من الحريق.

وبالتحقيق معه اعتراف بافتعاله للحريق حيث قام متعمداً مع سبق الإصرار والترصد بقتل المجني عليهم وهم والديه وأخوه وأخواته وذلك بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم، حيث عند الساعة الثالثة صباحاً أحضر جالون سعته 7 لتر به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعتر بأخيه الناجي الثاني والذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج وقام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

كما أفاد المتهم بأن سبب ارتكابه لهذه الواقعة كان بسبب سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوطات عليه.

هذا وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتم احالته الى النيابة العامة.