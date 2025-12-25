الكشف عن هاتف اقتصادي جديد.. السعر يبدأ من 70 دولار!

أفاد موقع gsmarena أن شركة itel ستطلق هاتفها الجديد Zeno 20 Max، المزوّد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ما يجعله خيارًا عمليًا ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

يأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة، بدقة 720×1612 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1500 شمعة/م² وكثافة تقريبية 276 بيكسل/الإنش، لتوفير تجربة مشاهدة واضحة ومريحة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهات تشغيل itel OS 14، ويعتمد على معالج Unisoc T7100 ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرا الهاتف الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، لتلبية احتياجات المستخدمين في التصوير والمكالمات.

ويضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا باستطاعة 15 واط، مع طرحه بأسعار منافسة تبدأ من حوالي 70 دولارًا.